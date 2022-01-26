Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что информацией о том, что в роддомах берут деньги за роды, должны заниматься правоохранительные органы.

Об этом он сказал корреспонденту НикВести, комментируя ситуацию вокруг роддома № 3, связанную с заявлением николаевского блогера Ольги Киселевой о том, что она платила «гонорар» врачу, принимавшему роды.

— Ситуация создана НикВестями. Я не могу это комментировать. Я не считаю, что нужно комментировать слова каких-то блогеров и так далее, — сказал Александр Сенкевич.

Он также отметил, что начальница управления здравоохранения Ирине Шамрай уже прокомментировала результаты проверки. Как сообщалось, утром на заседании исполкома она сказала, что результаты проверки родильных домов города показали отсутствие фактов неформальных доплат врачам.

На слова корреспондента о том, что блогер публично заявила о «гонораре», который озвучил врач перед родами, а десятки николаевцев в комментариях к новостям подтвердили существование расценок в роддомах, мэр отметил, что этим должны заниматься правоохранители.

— Мы — жители Николаева, надо уже научиться, что мы не правоохранительные органы. И вполне возможно, что в ближайшее время у нас будет какая-то информация, что в одном из подразделений снова задержали человека, который вымогал неправомерную выгоду. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Если николаевцы считают, что в тех или иных сферах происходят неправомерные действия, нужно о них сообщать в полицию, в правоохранительные органы. А мы со своей стороны будем реагировать, — сказал он.

Мэр также сообщил, что во всех медучреждениях установят информационные стенды о том, какие платные услуги есть и сколько они стоят.

— Чтобы когда людям кто-то хотел предложить какие-то дополнительные услуги, они понимали, что они не входят в этот список, — добавил городской голова.

Напоследок он все же призвал николаевцев сообщать о случаях неформальных плат в больницах.

— А если есть такие примеры. Пускай люди сообщают, в том числе в средства массовой информации, мы будем реагировать, — резюмировал мэр.

Отметим, что сама Ольга Киселева заявляла, что ведет персональный аккаунт мэра Николаева Александра Сенкевича в Instagram. Формально в штате мэрии она не числится.

Ранее вице-мэр Николаева Анатолий Петров заявил, что Управление здравоохранения городского совета публично обнародует результаты проверки по неформальным доплатам врачам в родильном доме №3, однако по состоянию на утро 26 января результаты опубликованы не были.

Отметим, что бесплатные роды в Украине гарантированы государством. В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Национальная служба здоровья Украины компенсирует за одни роды 15 тысяч 101 гривну по программе медицинских гарантий. По данным системы E-Health Николаевский роддом №3 получил в 2021 году 43 миллиона 125 тысяч 99 гривен по данной программе.

Напомним, николаевский блогер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала о расценках в городском роддоме №3. В частности, она озвучила стоимость платных палат — 580 гривен и 2,5 тысячи гривен. Однако, как выяснилось, на сайте Николаевского городского совета отсутствует информация о наличии в роддоме №3 палат за 2,5 тысячи гривен. Официально, согласно решения исполкома, медперсонал может предоставлять платные услуги по пребыванию в палате с улучшенным сервисом за 582 гривны в сутки.

В то же время блогер рассказала сумму, которую необходимо доплатить врачам: 8 тысяч гривен — за роды и 10 тысяч гривен стоит кесарево.

Реагируя на публикации НикВести, начальница горздрава Ирина Шамрай заявила, что управление здравоохранения Николаевского городского совета проверит информацию о том, что в роддоме №3 устанавливают расценки на роды.

В то же время Ольга Киселева опубликовала видео-опровержение, в котором заявила, что изначально некое «местечковое издание» неправильно истолковало её слова, вследствие чего врачей начали вызывать «на ковёр». На самом же деле, как ранее утверждала блогер, в роддоме №3 нет фиксированных тарифов для благодарности врачей.

Позже оказалось, что удалённый прямой эфир николаевского блогера Ольги Киселевой был не единственным видео, где популярные пользователи Instagram обсуждали конкретные суммы неформальных доплат врачам в Николаевском роддоме №3.