В управлении здравоохранения Николаевского горсовета отреагировали на публикации в СМИ по поводу назначения пациентам с инсультом препаратов, не включенных в медицинские протоколы.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала начальница управления Ирина Шамрай.

Ранее Центр журналистских расследований опубликовал материал, в котором родственники пациентов с инсультом рассказывали, что были вынуждены покупать «бесплатные» препараты, а также лекарства с недоказанной эффективностью. В частности, жаловались на городскую больницу №1, где есть специализированное отделение для лечения инсультов.

— Дело в том, что препараты, которые там назначались, и были опубликованы в Центре журналистских расследований, такие как ноотропы, они действительно не входят ни в один протокол предоставления медицинской помощи. Мною лично постоянно проводится разъяснительная работа с представителями (медучреждений, — прим.). И кстати, заведующий отделением там был заменен именно по этой причине, что назначались препараты не по протоколу. Сегодня в последний раз было предупреждено руководителя учреждения о недопустимости назначения препаратов, которые не входят в протоколы предоставления медицинской помощи. Есть четко прописанный протокол, который должен выполняться, — отметила Ирина Шамрай.

Палата в «инсультном» отделении николаевской городской больницы №1

Она рассказала, что в 2021 году больницы закупали дорогие препараты для тромболизиса — если в 2020 году его проводили только 6 пациентам, то в 2021 — уже 66.

— Ишемический инсульт, если он попадает в терапевтическое окно, — это проведение тромболизиса. И таких тромболизисов у нас по городу было проведено 66. Это достаточное количество пациентов, которое говорит о том, что их стало намного больше. Это говорит о том, что пациенты начали обращаться вовремя, а во-вторых, у учреждения есть возможность дорогостоящим препаратом предоставлять медицинскую помощь, — отметила она.

Ирина Шамрай также прокомментировала информацию о покупке пациентами лекарств, которые должны быть для них бесплатными.

— Управление здравоохранения еженедельно проверяет наличие медицинских препаратов в лечебных учреждениях и их доступность для пациентов. У нас есть справки по каждой неделе. В каждом учреждении есть стенд, на котором размещено в печатном виде препараты, которые есть в учреждении. Если такие препараты есть в учреждении, то таких ситуаций не должно возникать. Ситуации разные бывают. Я не даром коллегию начала с обращения граждан. Потому что люди, обращаясь, все проблемы, которые у нас есть, выносят на поверхность. И если мы не изменимся сами по отношению к нашим пациентам, то сколько бы оборудования мы не закупили, пользы из этого будет ноль. Потому что пациент все равно уйдет недовольный. Этот вопрос взят в очередной раз на контроль, — отметил она.

Начальница горздрава добавила, что контролировать его будет не только горздрав, но и Министерство здравоохранения, где создали соответствующий департамент. Также планируются проверки Национальной службы здоровья, которая в первую очередь выбирает те учреждения для анализа, которые негативно «засветились» в СМИ.

Также она отметила, что в журналистском расследовании написали о закупке препаратов для проведения тромболизиса по ковидному пакету, а на самом деле, по ее словам, в больнице № 1 их закупали гораздо больше — почти на 800 тысяч гривен.