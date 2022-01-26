В управлении здравоохранения Николаевского горсовета отреагировали на публикации в СМИ по поводу назначения пациентам с инсультом препаратов, не включенных в медицинские протоколы.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала начальница управления Ирина Шамрай.
Ранее Центр журналистских расследований опубликовал материал, в котором родственники пациентов с инсультом рассказывали, что были вынуждены покупать «бесплатные» препараты, а также лекарства с недоказанной эффективностью. В частности, жаловались на городскую больницу №1, где есть специализированное отделение для лечения инсультов.
— Дело в том, что препараты, которые там назначались, и были опубликованы в Центре журналистских расследований, такие как ноотропы, они действительно не входят ни в один протокол предоставления медицинской помощи. Мною лично постоянно проводится разъяснительная работа с представителями (медучреждений, — прим.). И кстати, заведующий отделением там был заменен именно по этой причине, что назначались препараты не по протоколу. Сегодня в последний раз было предупреждено руководителя учреждения о недопустимости назначения препаратов, которые не входят в протоколы предоставления медицинской помощи. Есть четко прописанный протокол, который должен выполняться, — отметила Ирина Шамрай.
Она рассказала, что в 2021 году больницы закупали дорогие препараты для тромболизиса — если в 2020 году его проводили только 6 пациентам, то в 2021 — уже 66.
— Ишемический инсульт, если он попадает в терапевтическое окно, — это проведение тромболизиса. И таких тромболизисов у нас по городу было проведено 66. Это достаточное количество пациентов, которое говорит о том, что их стало намного больше. Это говорит о том, что пациенты начали обращаться вовремя, а во-вторых, у учреждения есть возможность дорогостоящим препаратом предоставлять медицинскую помощь, — отметила она.
Ирина Шамрай также прокомментировала информацию о покупке пациентами лекарств, которые должны быть для них бесплатными.
— Управление здравоохранения еженедельно проверяет наличие медицинских препаратов в лечебных учреждениях и их доступность для пациентов. У нас есть справки по каждой неделе. В каждом учреждении есть стенд, на котором размещено в печатном виде препараты, которые есть в учреждении. Если такие препараты есть в учреждении, то таких ситуаций не должно возникать. Ситуации разные бывают. Я не даром коллегию начала с обращения граждан. Потому что люди, обращаясь, все проблемы, которые у нас есть, выносят на поверхность. И если мы не изменимся сами по отношению к нашим пациентам, то сколько бы оборудования мы не закупили, пользы из этого будет ноль. Потому что пациент все равно уйдет недовольный. Этот вопрос взят в очередной раз на контроль, — отметил она.
Начальница горздрава добавила, что контролировать его будет не только горздрав, но и Министерство здравоохранения, где создали соответствующий департамент. Также планируются проверки Национальной службы здоровья, которая в первую очередь выбирает те учреждения для анализа, которые негативно «засветились» в СМИ.
Также она отметила, что в журналистском расследовании написали о закупке препаратов для проведения тромболизиса по ковидному пакету, а на самом деле, по ее словам, в больнице № 1 их закупали гораздо больше — почти на 800 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница № 1 купила три шприцевых насоса за 65,7 тысячи гривен в рамках «ковидных» закупок. Эта цена превышает среднерыночную. После публикации НикВести, с поставщиком договорились о снижении стоимости.
Также о закупках больницы по завышенным ценам сообщал депутат городского совета Максим Невенчанный. Например, учреждение заключило договор на покупку защитных халатов, масок, шапок, бахил и перчаток на сумму 839 тысяч 700 гривен по завышенным ценам. После публикации НикВести, его расторгли.
А в комментарии корреспонденту начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай ранее рассказала, что горздрав не пропускает платежи больниц за товары по завышенным ценам.
Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.
Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.
Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.
В управлении здравоохранения Николаевского горсовета отреагировали на публикации в СМИ по поводу назначения пациентам с инсультом препаратов, не включенных в медицинские протоколы.
Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала начальница управления Ирина Шамрай.
Ранее Центр журналистских расследований опубликовал материал, в котором родственники пациентов с инсультом рассказывали, что были вынуждены покупать «бесплатные» препараты, а также лекарства с недоказанной эффективностью. В частности, жаловались на городскую больницу №1, где есть специализированное отделение для лечения инсультов.
— Дело в том, что препараты, которые там назначались, и были опубликованы в Центре журналистских расследований, такие как ноотропы, они действительно не входят ни в один протокол предоставления медицинской помощи. Мною лично постоянно проводится разъяснительная работа с представителями (медучреждений, — прим.). И кстати, заведующий отделением там был заменен именно по этой причине, что назначались препараты не по протоколу. Сегодня в последний раз было предупреждено руководителя учреждения о недопустимости назначения препаратов, которые не входят в протоколы предоставления медицинской помощи. Есть четко прописанный протокол, который должен выполняться, — отметила Ирина Шамрай.
Она рассказала, что в 2021 году больницы закупали дорогие препараты для тромболизиса — если в 2020 году его проводили только 6 пациентам, то в 2021 — уже 66.
— Ишемический инсульт, если он попадает в терапевтическое окно, — это проведение тромболизиса. И таких тромболизисов у нас по городу было проведено 66. Это достаточное количество пациентов, которое говорит о том, что их стало намного больше. Это говорит о том, что пациенты начали обращаться вовремя, а во-вторых, у учреждения есть возможность дорогостоящим препаратом предоставлять медицинскую помощь, — отметила она.
Ирина Шамрай также прокомментировала информацию о покупке пациентами лекарств, которые должны быть для них бесплатными.
— Управление здравоохранения еженедельно проверяет наличие медицинских препаратов в лечебных учреждениях и их доступность для пациентов. У нас есть справки по каждой неделе. В каждом учреждении есть стенд, на котором размещено в печатном виде препараты, которые есть в учреждении. Если такие препараты есть в учреждении, то таких ситуаций не должно возникать. Ситуации разные бывают. Я не даром коллегию начала с обращения граждан. Потому что люди, обращаясь, все проблемы, которые у нас есть, выносят на поверхность. И если мы не изменимся сами по отношению к нашим пациентам, то сколько бы оборудования мы не закупили, пользы из этого будет ноль. Потому что пациент все равно уйдет недовольный. Этот вопрос взят в очередной раз на контроль, — отметил она.
Начальница горздрава добавила, что контролировать его будет не только горздрав, но и Министерство здравоохранения, где создали соответствующий департамент. Также планируются проверки Национальной службы здоровья, которая в первую очередь выбирает те учреждения для анализа, которые негативно «засветились» в СМИ.
Также она отметила, что в журналистском расследовании написали о закупке препаратов для проведения тромболизиса по ковидному пакету, а на самом деле, по ее словам, в больнице № 1 их закупали гораздо больше — почти на 800 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница № 1 купила три шприцевых насоса за 65,7 тысячи гривен в рамках «ковидных» закупок. Эта цена превышает среднерыночную. После публикации НикВести, с поставщиком договорились о снижении стоимости.
Также о закупках больницы по завышенным ценам сообщал депутат городского совета Максим Невенчанный. Например, учреждение заключило договор на покупку защитных халатов, масок, шапок, бахил и перчаток на сумму 839 тысяч 700 гривен по завышенным ценам. После публикации НикВести, его расторгли.
А в комментарии корреспонденту начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай ранее рассказала, что горздрав не пропускает платежи больниц за товары по завышенным ценам.
Напомним, городская больница № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупала по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.
Отметим, что весной этого года начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай рассказала, что главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья, на ненужное или устаревшее оборудование. Так она ответила депутату Станиславу Мартиросову, возмутившемуся, что в конце прошлого — начале этого года начальником управления здравоохранения были изданы приказы, которыми все медучреждения Николаева обязаны согласовывать все закупки с управлением.
Ирина Шамрай считает, что главврачи некоторых больниц пожаловались депутату Станиславу Мартиросову на контроль со стороны управления из-за того, что им мешают «в некоторых делах», которыми они занимаются, понимая, что скоро уйдут с должности.