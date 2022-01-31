Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, зарабатывающий на лоббировании интересов Москвы, обвинил во всех бедах Киев.
Об этом информирует GW.
В интервью для «Die Agenda» он настаивал, что ситуацию с Россией обостряет именно Украина.
— Я искренне надеюсь, что это действительно закончится размахиванием оружием в Украине, — сказал политик, находящийся на содержании Кремля.
Затем он обвинил главу действующего МИД Германии в «провокации» против России, так как новый министр Анналена Бербок ездила в Украину раньше, чем в Москву.
— Меня удивило, что кто-то приезжает в Россию и раньше был в Киеве. Что ж, думаю, россияне это приняли. И я надеюсь, что эта модель не будет повторяться при посещении Китая — где бы ни проходила эта поездка — заявил бывший глава СДПГ.
После ухода с должности канцлера Герхард Шредер получил руководящую должность в проектах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». DW называла его «вельможой при дворе Путина».
Напомним, ранее Шредер отмечался заявлением, что Крым это не Украина.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, зарабатывающий на лоббировании интересов Москвы, обвинил во всех бедах Киев.
Об этом информирует GW.
В интервью для «Die Agenda» он настаивал, что ситуацию с Россией обостряет именно Украина.
— Я искренне надеюсь, что это действительно закончится размахиванием оружием в Украине, — сказал политик, находящийся на содержании Кремля.
Затем он обвинил главу действующего МИД Германии в «провокации» против России, так как новый министр Анналена Бербок ездила в Украину раньше, чем в Москву.
— Меня удивило, что кто-то приезжает в Россию и раньше был в Киеве. Что ж, думаю, россияне это приняли. И я надеюсь, что эта модель не будет повторяться при посещении Китая — где бы ни проходила эта поездка — заявил бывший глава СДПГ.
После ухода с должности канцлера Герхард Шредер получил руководящую должность в проектах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». DW называла его «вельможой при дворе Путина».
Напомним, ранее Шредер отмечался заявлением, что Крым это не Украина.