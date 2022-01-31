Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, зарабатывающий на лоббировании интересов Москвы, обвинил во всех бедах Киев.

Об этом информирует GW.

В интервью для «Die Agenda» он настаивал, что ситуацию с Россией обостряет именно Украина.

— Я искренне надеюсь, что это действительно закончится размахиванием оружием в Украине, — сказал политик, находящийся на содержании Кремля.

Затем он обвинил главу действующего МИД Германии в «провокации» против России, так как новый министр Анналена Бербок ездила в Украину раньше, чем в Москву.

— Меня удивило, что кто-то приезжает в Россию и раньше был в Киеве. Что ж, думаю, россияне это приняли. И я надеюсь, что эта модель не будет повторяться при посещении Китая — где бы ни проходила эта поездка — заявил бывший глава СДПГ.

После ухода с должности канцлера Герхард Шредер получил руководящую должность в проектах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». DW называла его «вельможой при дворе Путина».

Напомним, ранее Шредер отмечался заявлением, что Крым это не Украина.