Кандидатура нынешнего посла США в Словакии Бриджит Бринк является фаворитом президента Джо Байдена на пост посла в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, по словам двух источников, знакомых с кандидатурами потенциальных кандидатов, администрация Байдена отдает предпочтение именно Бриджит Бринк, имеющей большой опыт работы в Восточной Европе.

В Украине уже на протяжении двух с половиной лет нет американского посла и решение о назначении должно быть принято в самое ближайшее время на фоне роста напряженности в отношениях между Киевом и Москвой.

Бриджит Бринк является послом США в Словакии с июля 2019 года. Ранее она работала в Совете национальной безопасности и в аванпостах США в Сербии, Узбекистане и Грузии.

Напомним, посольство США в Украине вновь обратилось к гражданам США с рекомендацией покинуть территорию Украины из-за возросших угроз военных действий России.