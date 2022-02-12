Президент Владимир Зеленский заявляет, что лучшим другом для врагов Украины сегодня является паника, и в информационном пространстве слишком много обсуждений полномасштабной войны со стороны РФ.

Об этом президент сказал в комментарии журналистам в Херсонской области, пишет «Украинская правда».

— Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже говорят соответствующие даты. Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам, – сказал Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, верит ли он в серьезную эскалацию в течение ближайшей недели, президент сказал: «Мы должны, как государство, рассчитывать на себя, прежде всего, на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день».

— Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если есть у вас или любых людей какая-то дополнительная информация по 100% вторжению РФ, начиная с 16 числа, в Украину, пожалуйста, давайте нам эту информацию, – отметил Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность разведкам других государств за предоставляемую ими информацию.

— Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава богу. Пока полномасштабной войны в Украине нет. И я, как президент, должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию. Я говорю, что мы получаем много информации из многих источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств, – добавил Владимир Зеленский.

Он также снова подчеркнул, что дипломатический путь является единственным путем для деэскалации ситуации.

— Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств. Также отдельно работаем на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь – единственный путь для деэскалации и деоккупации, – сказал президент.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.