Министерство иностранных дел Бельгии обнародовало обращение к бельгийцам, которые находятся в Украине или хотели бы ее посетить, и рекомендовало своим гражданам уехать из Украины или воздержаться от поездки туда, если их присутствие там не является «абсолютно необходимым».

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Министерство иностранных дел Бельгии

— Все поездки на территорию Украины настоятельно не рекомендуются. Гражданам (Бельгии, – прим.), которые сейчас находятся в Украине, и чье присутствие не является абсолютно необходимым, убедительно рекомендуется уехать из страны. Если это невозможно, им рекомендуется зарегистрироваться на сайте «Путешественники онлайн» и войти в контакт с Посольством Бельгии в Киеве. Мы рекомендуем получать регулярную информацию на сайте. По тем же причинам мы рекомендуем вам пересмотреть свои краткосрочные планы на путешествие, в зависимости от развития ситуации безопасности. Если ситуация усугубится, эвакуация из Украины не может быть гарантирована. Рекомендуется покинуть страну, пока это все еще возможно, – сказано в сообщении.

Как отмечает дипломатическое ведомство Бельгии, с ноября 2021 года напряжение на границах Украины с Российской Федерацией и Беларусью продолжало расти. По оценке ведомства, ситуация чрезвычайно непредсказуема.

Министерство предупреждает бельгийцев, что в случае неожиданного обострения ситуации, средства коммуникации в Украине, такие как интернет или телефонная связь, могут работать с серьезными перебоями. Это может иметь последствия для функционирования аэропортов и усложнить воздушные путешествия в Украину, из нее или по ее территории.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.