Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила решение ряда государств отозвать своих граждан, отправленных на службу в СММ на Донбассе.

Наблюдатели должны покинуть Украину в течение следующих нескольких дней, говорится в заявлении СММ ОБСЕ 13 февраля.

Там напомнили, что СММ – это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, направленные государствами-участниками организации.

— Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решение, среди прочего, относительно передислокации своих командированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в течение следующих нескольких дней, – отмечается в заявлении.

В то же время, миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

— Безопасность всего своего персонала является высоким приоритетом для миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью, – резюмировали в ОБСЕ.

По данным СМИ, отозвать своих представителей из СММ ОБСЕ в Украине из-за опасений возможного вторжения России решили США и Великобритания.

По состоянию на конец января, согласно официальным данным, численность миссии ОБСЕ в Украине составила 680 наблюдателей из 43 стран. Из них представителей США 57, а Великобритании – 40. Большинство наблюдателей СММ ОБСЕ базируются в Донецкой области.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.