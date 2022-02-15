Мэр Николаева Александр Сенкевич с иронией констатировал, что в случае обстрела города из залповых установок возможности укрыться в бомбоубежищах не будет.

Об этом он заявил вчера, 14 февраля, во время брифинга, посвященного разворачиванию сил территориальной обороны в Николаевской области.

— Нужно понимать, что если это выстрел из миномета, у которого дальность 3-4 километра, он там свистит и понятно, что нужно бежать к убежищу. Это одно, но когда это касается залповых установок типа «Град». Поймите, когда по тебе стрельнули (из «Града», — прим.), ты не успеешь (добежать до убежища, — прим.). Все это нагнетание панических настроений, которые не соответствуют реальному положению, — заявил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич также признал, что в Николаеве «есть помещения», которые требуют ремонта и выделения для этого дополнительных средств.

— Действительно, у нас есть помещения, которые требуют дополнительного выделения средств. С момента, когда их проверяли после 2014 года, они тоже были выведены и строя: лампочки выкручены и другое, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

Также сообщалось, чтол в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона «Намыв» негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.