Департамент архитектуры, градостроения, капстроительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОГА определил победителя торгов на ремонт корпуса в областной клинической больнице за 47,8 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Победителем тендера признали ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Отметим, что стартовая цена аукциона была определена департаментов в размере 49 миллионов 923 тысяч 87 гривен. Все три участника сбросили ее до одинаковой суммы. ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» и ООО «Господар-2» предложили за свои услуги 47 миллионов 926 тысяч 164 гривны 11 копеек. Третий претендент, ООО «Ди Кор-Буд» сбросило еще одну копейку.

В прошлом году «Південьбуд Миколаїв ЛТД» получило от департамента архитектуры и градостроения ОГА два больших подряда — на реконструкцию русдрама за 29,3 миллиона и реконструкцию детского сада в Коблево за 23,3 миллиона.

В 2020 году предприятие ремонтировало областную шахматную школу за 8,4 миллиона, еще 800 тысяч оно получило на завершение работ в начале 2021 года.

Отметим также, что за последние 3 года «Південьбуд Миколаїв ЛТД» получило 8 контрактов от городского управления капстроительства на общую сумму 93 миллиона гривен — на ремонты школ, детсадов и помещений в медучреждениях.

Напомним, что деньги на ремонт данного корпуса в Николаевской облгосадминистрации намерены искать в областном бюджете. В ответе на запрос НикВести там сообщали, что будут обращаться к депутатам с просьбой о выделении денег.

Примечательно, что данный корпус входил в ранее анонсированный губернатором Виталием Кимом проект реконструкции больницы, согласно техзаданию к проекту. Губернатор обещал, что из госбюджета выделят около 600 миллионов на данный объект.

Однако в департаменте пояснили, что сейчас капремонт корпуса не входит в проект реконструкции больницы, несмотря. Проектно-сметная документация на работы по данному объекту была изготовлена физическим лицом-предпринимателем Любченко Игорем Викторовичем, согласно договору от 24 мая 2021 года, и в ноябре прошла экспертизу.

Ранее в ОГА объявили тендеры на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию взрослой (за 19,7 миллиона гривен) и детской (11,3 миллиона) областных больниц. 29 сентября облсовет выделил на проекты по 2 миллиона гривен, еще 6 миллионов предусмотрены из госбюджета.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что примерно 20 миллионов гривен, которых не хватает на оплату проектов реконструкции взрослой и детской областных больниц, ОГА будет просить у Николаевского облсовета. Если депутаты откажут — поддержку будут искать у нардепов.

Проекты реконструкции больниц должны сдать до конца марта текущего года. Как сообщалось, в торгах на разработку проектно-сметной документации для «взрослой» больницы победило ООО «Южный город» Ларисы Перцулы, где на постоянной основе работают всего два сотрудника, включая ее.

Примечательно, что в техзадании к проекту, корпус А-4 был указан в перечне объектов второй пусковой очереди. Это значит, что объекты первой очереди должны были начать ремонтировать или строить раньше.

Ранее губернатор Николаевщины Виталий Ким пообещал депутатам, что из госбюджета выделят деньги на реконструкцию 4-х объектов — областного яхт-клуба, спортивной базы «Спартак» и двух областных больниц.