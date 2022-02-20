Сегодня, 20 февраля, около 21:00 боевики « ЛНР » развернули свою артиллерию в сторону села Лобачево в 24 километрах от Луганска и открыли огонь по населенному пункту, который находится под их контролем.

Фактически террористы сознательно открыли огонь по мирному населению ОРДЛО.

Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей., — пояснили в командовании Операции Объединенных Сил.

— При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

— При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей., — пояснили в командовании Операции Объединенных Сил.

В ВСУ еще раз акцентировали, что украинская армия придерживается Минских соглашений и международного права, поэтому все обвинения в обстреле населенных пунктов являются фейком и намеренной провокацией для разжигания конфликта.

Напомним, главком ВСУ предупреждал, что российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы использовать их в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом «миротворцев».



