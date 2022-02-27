В чатах и группах снова появились фейковые аудио с голосом, похожим на голос главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Об этом он рассказал в видеообращении.

На записях говорится о продвижении огромной колонны танков. Виталий Ким призвал не доверять этим записям.

— В сети опять пошли ролики с голосом, очень похожим на мой. В последнем ролике говорится, что идет куча танков, 100, 200 танков. Сначала говорят, что-то около правды, а потом выкидывают то, что хотят доносить. Опять запустили ролик, что в 14:00 будет удар, массированный, грады, прячьтесь. Да, мы объявим воздушную тревогу. Знаем от разведки о том, что планируется удар. Но он планируется не по критической инфраструктуре, будут точечные. Но это потом «продадут», что «я же говорил 200 танков, верьте мне в следующий раз». Не верьте, это разная информация. Мы объявим воздушную тревогу, а потом посмотрим, — сказал он.

Он отметил, что тревогу планируют объявить в 13:30, в 14:00 — нужно спуститься в укрытия.

Напомним, в одной из Viber-групп, отслеживающих военную обстановку в Николаеве, распространили ложные голосовыесообщения якобы от главы облгосадминистрации Виталия Кима. В обращениях Виталия Кима говорилось о «тяжелых» и «не наших» танках, которые якобы пришли в центр Николаева после боя возле ТРЦ «Южный Буг». При этом в конце первого голосового сообщения слышна фраза «дальше все по тексту». Вероятно, диктор, если им является живой человек, начитывал на диктофон заранее заготовленный текст.

Напомним, в результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Как выглядит город после боя с российскими можно посмотреть здесь.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.