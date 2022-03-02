Мэр Баштанки, Николаевская область, Александр Береговой сообщил, что в городе противника нет.

Сейчас в городе строят укрепления. Идут бои в районе сел Калиновка и Заселье. Работают вертолеты. Работают над обеспечением города продовольствием и лекарствами. В центре города ликвидируют последствия боя.

— Ситуация у нас в городе, конечно, сложная. Центра у нас уже нет. Но довожу до вашего сведения, что бомбить нас никто не собирается. Чужих у нас в Баштанке нет. Техника, та, что сепарская, мы ее перетаскиваем из Баштанки, перегороживаем въезд со стороны Доброй, чтобы ни к нам в город не зашли. На сегодняшний день у нас все спокойно, никто нас бомбить не собирается. Ни самолеты, ни вертолеты. Все, что там говорят, это все неправда, - сообщил Александр Береговой.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.