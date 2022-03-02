Компании группы «Прометей» выделили 500 тысяч гривен на оказание гуманитарной помощи ВСУ и Теробороне.

Об этом НикВести рассказали учредители акции.

— Сегодня, несмотря на тяжёлое положение в Николаевской области и опасность обстрела, мы доставили необходимые товары нашим бойцам. Без преуменьшения, эти поездки зачастую проходят на грани, поскольку некоторые сотрудники в какой-то степени также оказываются одними из участников боевых действий, — рассказали сотрудники «Прометея», участвующие в оказании гуманитарной помощи.

Сегодня работают в двух направлениях — помощь армии и поддержка продовольственной безопасности страны, которые являются для ГК «Прометей» стратегическими.

— Эта война многих выбила из колеи: предприятия закрываются, люди бросают свои дома в «горячих точках» и уезжают в более безопасные места. Но наша команда понимает — если мы не можем остановить кровопролитие, то мы можем помогать. Помогать тем, кто на передовой сражается за нашу землю, чтобы было где строить дома и сеять хлеб. Продолжая работать, мы рискуем, но понимаем, что просто говорить и ничего не делать — это не позиция. Обеспечивая производственный цикл, мы делаем общую работу по поддержанию продовольственной безопасности страны, — говорит основатель компании «Прометей» Рафаэль Гороян.

Как сообщалось ранее, компанией «Прометей» создан межрегиональный склад по сбору гуманитарной помощи и организована логистика для отгрузки помощи армии. ГК «Прометей» также принимает заявки организаций на оказание гуманитарной помощи и просит всех неравнодушных присоединится к этой инициативе.