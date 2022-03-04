Российские оккупанты не дали добра на «зеленый коридор» для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

Власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым, однако оккупанты не хотят их принимать.

«А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи!» - написал глава Геннадий Лагута.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 4 марта идут 9-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям. К пятнице потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в Энергодаре. Там начался пожар. К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано. В пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам первых переговоров был определен список тем. Во время второго раунда о нужных Украине результатах стороны не договорились, однако пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Также 2 марта оккупанты атаковали Вознесенск. Нападение было отражено. Однако пришлось взорвать мост, соединяющий микрорайон Болгарка с центром города. Российские захватчики разбежались по дворам жилых домов в частном секторе микрорайона Вознесенска Болгарка и разместили там свою технику. Жителей Болгарки эвакуировали в Вознесенск.

Вечером 3 марта мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что есть вероятность, что войска оккупантов сегодня, 4 марта, попытаются прорваться в Николаев. Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться. Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с ТРО.