Россия планирует начать воевать с Польшей и Литвой, которые состоят в НАТО. Параллельно Москва намерена продолжать войну в Украине.

Об этом информирует проект по борьбе с российской пропагандой InformNapalm, ссылаясь на источники в российских элитах.

Специалисты по работе с открытыми данными отмечают, что Путин хочет втянуть в войну с Россией весь блок НАТО.

— Наши инсайдеры уже несколько дней передают сведения, якобы РФ планирует удар по Польше и Литве. Ряд косвенных признаков, указывают, что чердак у Кремля совершенно поехал и нахрапом Россия пытается ускорить период своего полураспада, — пишут в InformNapalm.

Ранее ряд СМИ сообщили, что из российского посольства в Польше идет черный дым, свидетельствующий о сожжении документов. Накануне войны против Украины российские дипломаты занимались идентичным делом.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

При этом в Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, речь идет о применении гиперзвуковых ракетных систем «Кинжал» и«Бастион».

По информации Генштаба, за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага: 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Авиация Воздушных Сил нанесла сокрушительные удары по технике и живой силе оккупанта, вела воздушные бои и перехват воздушных целей. В Генштабе также отметили более активные действия авиации врага за последние сутки.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей».

В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления — со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

В Генштабе сообщили, что за двое суток на Николаевском направлении подразделения, укомплектованные РФ мобилизованными из ДНР, понесли большие потери. В боях погибли более 200 оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

В то же время населенные пункты, расположенные на трассе Херсон-Николаев пребывают в сложном положении, жителям необходима помощь и эвакуация.

21 марта российские войска снова обстреляли Николаев. В частности, авиаудар был нанесен по центру города. Бомбу сбросили на гостиницу «Ингул». Пострадал и жилой дом по соседству. Также захватчики обстреляли психиатрическую больницу. Кроме того, в Корабельном районе вследствие попадания бомбы начался пожар на заправке, позже его ликвидировали. Жертвами стали трое мирных граждан, еще один человек госпитализирован.