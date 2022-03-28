Канадский документальный проект Vice, фиксирущий глобальные тендеции и горячие точки по всему миру, подготовил репортаж про Николаев, ставший эпицентом в битве за южные области Украины.

Материал подготовлен каналом Vice News и корреспонденткой Изабель Йенг.

Видео начинается со сцен доставки раненых в БСМП после обстрела продуктовой очереди 13 марта, когда погибли девять человек. Люди рассказывали на камеру, при каких обстоятельствах пострадали их близкие и родные, а также каким образом они смогли выжить сами.

Затем съемочная команда Vice отправилась на место гибели людей в микрорайон Соляные, где зафиксировали факты применения российской стороной кластерных бомб против уничтожения населения Николаева, а также поговорили с мэром Александром Сенкевичем.

— Я стараюсь не думать об этом (резком изменении обстановки, - прим). Тут война. Мы будем сражаться с россиянами, потому что они пытаются убить нас, — спокойно произнес городской голова.

Следующим местом, где побывала Изабель Йенг с оператором, стало бюро областной судебно-медицинской экспертизы. Мама погибшего защитника Николаева согласилась поговорить с журналисткой. Когда она забирала сына, то принесла парадную форму и украинский стяг.

— Главное забрать его и похоронить достойно. Сын еще младший в армии. Я надеюсь весь мир увидит, что здесь творится, — попросила женщина с тяжелой утратой.

Медик, работающий в бюро, рассказал, что порой его психика не выдерживает тяжелых сцен российских военных преступлений.

— Это очень тяжело, когда ты видишь тела погибших детей. Я не могу сдерживать слез в этот момент, — признался он.

Корреспондетка Vice пообщалась и с родителями, которые отправляли свою четырехлетнюю дочь из Николаева вместе с бабушкой, когда сами приняли решение не покидать горожа.

— Это не передать словами как это сложно. Это как оторвать от сердца самое родное, — описала свои чувства мать девочки.

В Vice также узнали мнение николаевчанки, чья родственница живет в России и поддерживает бомбежки украинских городов. Во время разговора они смогли дозвониться до этой женщины и поинтересоваться, продолжает ли она поддерживать курс Кремля.

— Российские войска освобождают Николаев от нацизма. Конечно, поддерживаю президента Путина, — непоколибимо ответила та.

Документальный проект отмечает, что одними из явных героев последнего месяца являются украинские солдаты, которые «дали хороший бой на передней линии фронта».

— Путин съехавший с катушек человек, у которого мания величия. Она заставляет умирать его осбственный народ. Пусть сидят в своей России и не суют сюда свои носы, — прокомментировал для западной аудитории один из бойцов 79-й бригады, добавив, что прекрасно понимает риски погибнуть в любую минуту и готов платить эту цену.

В конце своего репортажа команда Vice побывала на похоронах военнослужащего, погибшего при обороне Николаева.

— Он защищал всех но не смог защитить себя, — заявила его плачущая мать.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.