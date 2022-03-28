Одни и те же сотрудники ФСБ следили за российским политиком Борисом Немцовым и отравили оппозиционеров Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу.

Об этом пишет УП со ссылкой на расследование Bellingcat, The Insider и BBC.

Расследователи изучили данные базы бронирования билетов. Выяснилось, что за Немцовым вели слежку не менее трех ФСБшников — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.

Позже Валерий Сухарев «засветился» в группе ФСБ, которые отравила Владимира Кара-Мурзу, Быкова и Алексея Навального. А Кривощеков участвовал как минимум в отравлении Навального.

Сотрудники ФСБ тайно следовали за Немцовым с мая 2014-го по февраль 2015 года в Ярославль, Нижний Новгород, Новосибирск.

В последний раз сотрудники спецслужбы следовали за Немцовым 16-17 февраля 2015 года. 21 февраля Немцов уже без сопровождения ездил в Ярославль, а 27-го он был застрелен в Москве.

До убийства Немцова 25 февраля ФСБшники начали слежку за журналистом Владимиром Кара-Мурзой младшим. Позже эта группа дважды отравила журналиста нервно-паралитическим веществом (судя по всему, Новичком), считают расследователи The Insider и Bellingcat.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.