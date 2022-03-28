МИД Северной Македонии вызвал посла России и вручил ему ноту о выдворении пяти российских дипломатов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал 24.mk.

Посла России Сергея Базникина в понедельник вызвали в Министерство иностранных дел Северной Македонии, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой пять сотрудников посольства России названы персонами нон грата.

— По информации, полученной от компетентных органов, указанные лица совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях, и в течение следующих пяти дней должны будут покинуть территорию Республики Северная Македония, — говорится в заявлении ведомства.

В прошлом году МИД Северной Македонии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, одного в мае, а другого – в августе, и выслал их из страны. В обоих случаях Россия отреагировала зеркальными мерами, то есть выслала македонских дипломатов из Москвы.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.