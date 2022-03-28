Первый заместитель главы Николаевского облсовета Владимир Фроленко в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметил, что сегодня украинцам снова приходится бороться за свою свободу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня, 28 марта, николаевцы отмечают День освобождения города от фашистских захватчиков. Каждый год, в этот день, вместе с коллегами возлагаем цветы к памятникам освободителям Николаева. Помнить и уважать героев, отдавших жизнь за нашу свободу — наш священный долг. Николаев был захвачен фашистскими войсками – 16 августа 1941 и пробыл в оккупации до 28 марта 1944 года. Долгие три года жители города жили под гнетом захватчиков, были реквизированы все промышленные предприятия. Когда Николаев освободили, в нем оставалась только треть от довоенной численности населения, — отметил Владимир Фроленко.

Он добавил, что спустя 78 лет Николаев снова бомбят оккупанты, а тысячи горожан были вынуждены стать на защиту страны.

— Через 78 лет наш город снова бомбят оккупанты! 24 февраля 2022 года Российская Федерация вторглась на территорию Украины. Тысячи николаевцев были вынуждены взять в руки оружие и стать на защиту страны! Каждый гражданин Украины сегодня борется за свободу — на передовой, в территориальной обороне, в тылу, обеспечивая гуманитарную помощь жителям и помогая военным. Верю, что война закончится, но подвиги наших ребят, которые сегодня героически защищают область, останутся в памяти во веки. Наши дети, как и мы сегодня, будут уважать и помнить героев, отдавших свою жизнь за родной город! — добавил депутат.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.