Состоятельные россияне вкладывают средства в недвижимость в Турции и ОАЭ, отыскивая финансовое убежище после вторжения РФ в Украину и западных санкций против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей компаний, занимающихся недвижимостью, передает ЭП.

— Мы ежедневно продаем россиянам семь-восемь единиц. Они (россияне, — прим.) покупают наличными, открывают банковские счета в Турции или привозят золото, — сказал сооснователь компании по недвижимости Golden Sign в Стамбуле Гюль Гюль.

А гендиректор компании Modern Living в Дубае Тьяго Калдас нанял 3 русскоязычных агента, чтобы удовлетворить интересы россиян, которые, по его словам, выросли в десятки раз.

— Обе страны имеют относительно хорошие отношения с Москвой и до сих пор совершают прямые рейсы, предлагая маршруты для россиян и их наличных. Они богатые россияне, но не олигархи. Они находят способы привезти свои деньги в Турцию. Есть клиенты, которые покупают три-пять квартир, — сказал представитель компании Golden Sign.

И Турция, и Объединенные Арабские Эмираты предлагают льготы покупателям недвижимости, добавляет Reuters. В Турции иностранцы, которые платят 250 тысяч долларов за недвижимость и хранят ее в течение трех лет, могут получить турецкий паспорт. За немного меньшую сумму Дубай, крупный бизнес-центр Ближнего Востока, предлагает трехлетнюю визу на жительство.

Квартиры стоимостью 750 000 дирхамов (205 тыс долларов США) – предел для получения визы – пользуются наибольшим спросом. Для россиян, имеющих банковские счета в Дубае, процесс покупки относительно прост, заявили в компании Royal Home Real Estate.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.