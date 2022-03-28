Полномасштабная война россии против Украины, имеющая признаки террора и геноцида, открыла старые раны для коренных народов рф, которые не хотят жить под империалистическим гнетом и могут пытаться получить для себя большие права или освободиться.

Об этом в эфире hromadske сказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Не надо забывать, что это угрожающе для россии, поскольку она формировалась благодаря подавлению и разрушению многих коренных народов. Их очень много, некоторые из них должны были бы иметь согласно российской Конституции полномочия. А их нет, что многих не удовлетворяет, ㅡ говорит эксперт.

Кроме того, когда ЕС наложил санкции на рф, прописывалось примечание о том, что, если какое-либо из федеральных образований не будет поддерживать политику кремля, они могут об этом заявить и теоретически быть выведены из-под санкций.

Также война, развязанная рф, подняла вопрос о спорных территориях: Япония снова говорит о Курилах, китайские бизнесмены обращают внимание на ресурсы Якутии, «Талибан» может попытаться проникнуть в Таджикистан, говорит Мусиенко.

По мнению эксперта, россия создает для себя определенные ловушки.

— Это хороший сигнал, тогда россия не сможет сконцентрироваться на едином направлении. Такая одержимость Украиной поднимает вопрос, не готова ли россия отказаться от какого-либо региона, чтобы только воевать с Украиной. [...] Чем больше будет зон, куда россия должна перебрасывать свое внимание, внимательно следить и удерживать какое-то количество войск, тем больше это будет отвлекать от Украины, ㅡ сказал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.