По данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности он передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Times.

23 марта с утра частный самолет олигарха Hawker 800XP вылетел из международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в направлении Сочи. Возле города Минеральные Воды самолет выключил свой трекер для радаров. Однако уже вечером того же дня самолет из московского аэропорта Внуково вылетел обратно в Стамбул.

В Москве, по данным журналистов The Times, Роман Абрамович встретился с Владимиром Путиным в Кремле и передал записку от Владимира Зеленского. В ней президент Украины изложил возможные компромиссы, на которые готов пойти Киев для прекращения войны.

Владимир Путин якобы разгневано ответил Роману Абрамовичу «Передай ему, что я их уничтожу».

В Стамбуле вечером Роман Абрамович будто бы рассказал о своей встрече народному депутату от фракции «Голос» Рустему Умерову, которого Киев уполномочил участвовать в этом треке переговоров. Вместе с представителем турецкого президента Ибрагимом Калином они, по данным британского издания, проводили ряд встреч в пятизвездочных гостиницах Стамбула.

Несмотря на гнев Владимира Путина, источники журналистов говорят, что стороны приближаются к достижению определенного соглашения о перемирии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.