Сегодня, 29 марта, в Турции прошел очередной раунд переговоров России и Украины. Украинская делегация выступила с предложением создать систему гарантий безопасности страны.

Об этом по итогам переговоров отчитался народный депутат Давид Арахамия.

Он сообщил, что первая победа — это перемещение переговоров в Турцию, как одного из основных гарантов безопасности Украины.

— Мы сегодня вышли с официальным предложением. Сразу говорю, что мы ничего не подписываем. Мы доносим предложение о новой системе гарантий безопасности для Украины. Это должен быть международный договор, которые будут подписывать все гаранты. Чтоб это было ратифицировано, чтоб мы не допустили ошибку, как в Будапештском меморандуме, — сказал нардеп.

Давид Арахамия добавил, что с помощью этого договора, что бы не случилось на территории Украины, по истечению трех дней консультаций страны-гаранты должны предоставить свою помощь.

Такими гарантами выступают страны Совбеза ООН, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль.

— Конечно, есть нерегулируемые вопросы с ОРДЛО и с Крымом, международные гарантии безопасности пока не будут действовать на этих территория, — говорит Давид Арахамия.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.