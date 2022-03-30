Российский производитель алюминия «Русал» олигарха Олега Дерипаски заявил о рисках для его бизнеса в условиях санкций против РФ.

Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на РБК.

Так, в отчетности за 2021 год компания отметила, что если ситуация не изменится к лучшему или продолжит ухудшаться, в том числе по поводу потерь значительных зарубежных рынков, которые нельзя будет заменить другими, это может ударить по бизнесу, финансовому состоянию и результатам деятельности «Русала».

Компания предупредила о возможных перебоях в снабжении оборудованием, что «может привести к отсрочке реализации инвестиционных проектов».

— Производитель алюминия отметил, что недавно объявленное правительством России намерение изменить регулирование цен на металлы на внутреннем рынке может негативно сказаться на рентабельности компании, — говорится в сообщении.

Запрет Австралии на экспорт глинозема и бокситов в Россию заденет почти 20% спроса «Русала».

— Временная остановка производства на Николаевском глиноземном заводе в Украине лишит компанию около 20% общего объема производства глинозема, это второй крупнейший глиноземный актив компании. Кроме того, компания опасается прекращения поставки сырья с глиноземного завода Aughinish в Ирландии, который является крупнейшим глиноземным предприятием, — добавляет РБК.

Третий в мире производитель алюминия отметил, что финансовые результаты также пострадают из-за необходимости замещения валютных кредитных линий рублевыми, учитывая высокие процентные ставки на рублевом рынке, вызванные «общей нестабильностью и установленной Банком России ключевой ставкой на уровне 20%».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.