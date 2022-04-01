Владимир Фроленко

Первый заместитель главы Николаевского облсовета, депутат «ОПЗЖ» Владимир Фроленко сообщил о прекращении работы фракции и создании новой депутатской группы «За жизнь и Украину».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат напомнил, что 20 марта решением СНБО на время действия военного положения была прекращена деятельность партии «Оппозиционная платформа — За життя» и ряд других политических сил.

— С целью предотвращения необоснованного давления на представителей нашей партии вчера было принято решение прекратить работу фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете. Подчеркиваю! Безопасность людей, с которыми я работаю бок о бок, всегда была в приоритете для меня. Именно поэтому, обсудив с депутатами все обстоятельства, было принято решение — прекратить работу фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском областном совете и создать новую депутатскую группу «За жизнь и Украину». Мы остаемся депутатами, продолжаем работать на местах, рядом с людьми, которые избрали нас и ни в коем случае не прекратим помогать населению. Никакое название или партия не может быть важнее жизни и здоровья наших людей, — написал он.

Владимир Фроленко добавил, что согласно регламенту облсовета, решение будет принято на следующем заседании сессии, когда большинство депутатов областного совета вернутся в город и смогут полноценно работать.

— Наши однопартийцы — это такие же граждане Украины, как все вы! Они работают в школах, больницах, детских садах, работают в полях, в магазинах и все, как один, решительно выступили против войны! С первого дня мы помогаем населению, выступаем за сохранение независимости и суверенитета нашего государства. Мир в Украине и безопасность граждан всегда была нашим главным приоритетом! Если прекращение работы фракции «ОПЗЖ» в областном совете поможет защитить наших представителей, объединить людей, отвергнуть лишние раздоры и сплотить народ в борьбе за свободу и независимость, то мы, не задумываясь, принимаем это решение! — добавил Владимир Фроленко.

Замглавы облсовета также рекомендовал депутатам от «ОПЗЖ» в других местных советах принять подобные решения.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.