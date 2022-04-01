Уже больше пятнадцати лет Владимир Путин с завидной регулярностью принимает ванны, наполненные кровью оленей. Он уверен, что этот нетрадиционный метод медицины благотворно влияет на его пошатнувшееся здоровье.

Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

К алтайским традициям Путина приучили его приближенные, рассказавшие ему, что кровь оленей очень хорошо повлияет на него.

— Весной у алтайских маралов с огромной скоростью, по несколько сантиметров в сутки, растут рога, или панты. В этот момент рога еще не окостенели, они мягкие и наполнены кровью. Экстракту из этих рогов приписывают лечебный эффект — якобы людям полезно принимать пантовые ванны — так что существует целая индустрия по добыче пантокрина . Для этого маралов связывают или зажимают на специальном станке, поднимают так, что они беспомощно болтаются, и срезают еще живые рога — нередко обычной ножовкой. Зоозащитники сравнивают ощущения животных с пыткой — вырыванием ногтей у человека. Первым в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу, тогда еще глава МЧС. В середине нулевых он впервые привез президента на Алтай и убедил его в пользе процедуры — якобы она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Начавший больше думать о здоровье Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов. Знакомый президента утверждает, что того предупреждали — не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз, — отмечают источники расследовательского проекта.

После популяризации кровавых ванн лично Путиным мода на новое увлечение распространилась на его свиту, которая стала регулярно летать на Алтай за дополнительным зарядом энергии, отмечают журналисты. В частности, в кровавых ваннах видели мэра Москвы Сергея Собянина и другую элиту.

— Большие поклонники кровавых процедур — глава «Газпрома» Алексей Миллер и его приближенные — как минимум раз в год с Алтая в Москву на бизнес-джете возят емкости с пантовым экстрактом . Популярное направление для чиновников попроще — антиэйдж процедуры в карельском пансионате «Кивач» . Там запрещен алкоголь, зато есть ежедневные клизмы, вспоминает кремлевский чиновник, утверждая, что встречал среди клизмящихся многих своих коллег, — конкретизируют список любителей крови в «Проекте».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.