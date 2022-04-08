После структурных изменений командование военными операциями по Украине лягло на главу ЮВО (Южного военного округа) в звании генерала Александра Дворникова.

Об этом информирует BBC, ссылаясь на западную аналитику.

Источник службы новостей акцентировал, что в РФ осознали, насколько плохо были скоординированы их войска при первом нападении на Украину и решили поменять ответственного за войну.

— У России была действительно плохая координация между разными командованиями, — заявил он.

На идеальную замену подошел генерал Алексей Дворников, который уже проявил себя в уничтожении мирного населения Сирии.

Чиновник из западного государства акцентирует, что поставленные Путиным цели затмевают боевые качества российской армии, что может привести к тому, что пострадавшие в боях с Украиной подразделения вновь закинут в гущу сражения без резервов и восстановлений.

— Если Россия не сможет изменить свою тактику, не станет эффективно использовать свои инструменты, то трудно представить, как они смогут добиться успеха даже в тех ограниченных целях, которые они сейчас перед собой поставили, — заключил собеседник ВВС.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек. Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.



