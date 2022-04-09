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Экс-депутат Саамского парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра выбрала решение защищать украинскую независимость с оружием в руках.

Об этом пишет норвежская ежедневная газета «Верденс ганг».

Девушка выполняет боевые задачи в составе отдельного подразделения Интернационального легиона, сформированного из бывших спецназовцев США и Великобритании. Они называют себя «Грязной дюжиной». В отряде пять мужчин и она. Эйре присвоили боевое произвище «Воительница».

До политической карьеры она успела поработать медиком и рыбаком. На фронте в Украине ее отряды постоянно перемещают по разным направлениям.

По ее словам, вместе с ней за Украину воюют ветераны элитного 75-го полка рейнджеров США, которые занимаются снайперской работой.

— Все мои друзья в США военные, большинство моих друзей в Норвегии тоже. Военная жизнь мне знакома, — признается Эйра.

В конце марта она выполняла боевую задачу возле Николаева и участвовала в разгребании завалов, когда была обстреляна казарма. Эйра говорит, что ее команда была поблизости, и ее послали «помочь поднять то, что осталось от тел».

Девушка признается, что не планирует возвращаться домой до окончании войны, потому что привыкла к постоянным обстрелам и ее пугает тихая домашняя обстановка.

— Те, кто был на войне, могут узнать в ней себя, но чем ближе ты к линии фронта, тем тебе комфортнее. Твое тело откликается на это, ты становишься спокойной и уравновешенной, — поясняет бывшая депутатка.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.