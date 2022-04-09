YouTube заблокировал канал Госдумы России Дума ТВ, на котором было 145 тысяч подписчиков. В МИДе России сразу анонсировали блокировку видеохостинга. Аккаунт заблокирован без возможности возобновления на выполнение санкций Запада, которые ввели против России.

Такое сообщение от YouTube опубликовали авторы Дума ТВ в соцсетях, пишет hromadske.

После этого официальная представительница МИД России Мария Захарова начала угрожать YouTube блокировкой в России.

— Учитывая все, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на русские платформы. И скорее, — сказала Мария Захарова.

Впоследствии также цензурное ведомство России «Роскомнадзор» потребовало от YouTube восстановить доступ к каналу госдумы.

Напомним, еще 18 марта российские пропагандисты сообщали, что в России в течение недели могут заблокировать YouTube, но этого не произошло.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.