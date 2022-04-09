Министр финансов Франции Бруно Ле Мер говорит, что его страна «готова идти дальше» и ужесточать санкции против России — Франция готова запретить импорт российской нефти.

Об этом в интервью CNN сообщил министр финансов Бруно Ле Мер, передает Новое Время.

Санкции Франция готова ужесточить после обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибло 50 человек. Министр назвал атаку «резней» и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности.

— Мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе, — заявил Бруно Ле Мер.

Для введения гораздо более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо «европейское единство». Французский министр считает, что уже введенные санкции ЕС очень эффективны и являются самыми жесткими с момента создания ЕС.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.