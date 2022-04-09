Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что подавляющее большинство чиновников не покинули город и продолжают работать.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

— 95% — на месте, задействованы. Сегодня я бы сказал, что городские коммунальные предприятия исполняют роль стройбата. Фортификационные сооружения, которые есть у нас в городе, — мы работаем вместе с армией. Нам указывают, что, где, мы копаем, возим устанавливаем, размещаем, — сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Мэр также добавил, что техника коммунальных предприятий и некоторых частных помогала в разборе завалов после ракетных ударов российских войск.

— Все на месте, все, кто могут исполнять обязанности, исполняют, — добавил он.\

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.