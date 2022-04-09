Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет «Европейская правда».
По его словам, Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями.
— Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их в себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно. Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний, - подчеркнул он.
В то же время канцлер признал, что нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.
Также Карл Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет «Европейская правда».
По его словам, Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями.
— Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их в себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно. Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний, - подчеркнул он.
В то же время канцлер признал, что нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.
Также Карл Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.