Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет «Европейская правда».

По его словам, Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями.

— Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их в себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно. Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний, - подчеркнул он.

В то же время канцлер признал, что нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.

Также Карл Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.