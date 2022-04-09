На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают больше 2,4 тысячи фур, которые должны покинуть территорию блока до 16 апреля в рамках новых санкций против РФ и Беларуси.

Об этом сообщает беларуское провластное СМИ Белта со ссылкой на данные Госпогранкомитета.

На беларуско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» собралось больше 410 грузовиков, «Урбаны» — больше 200 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидают больше 20 грузовиков, «Котловка» — 320, «Каменный Лог» — более 340, «Бенякони» — более 450, «Привалка» — более 330 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Берестовица» собралось больше 290 фур, «Козловичи» — больше 100 фур.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.