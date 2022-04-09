Украинские бойцы удерживают освобожденные от российских войск участки на Николаевском и Херсонском направлениях, за ночь обезвредили 12 вражеских солдат.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook.

— Вражеские силы продолжают и артиллерийские обстрелы, и информационные атаки на гражданское население, пытаясь обвинить в обстрелах именно подразделения ЗСУ, — говорится в публикации.

Также за ночь на южном направлении противник потерял 12 единиц личного состава и 2 единицы вражеской техники.

— Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела. Корабельно-катерные группы противника продолжают держать блокаду портов, оказывать психологическое давление опасностью проведения десантирования, — добавили в командовании.

Там предупредили о высокой вероятности нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.