Корабельные в России не могут производить военные корабли из-за нехватки иностранных комплектующих и тяжелого финансового положения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликованное письмо предприятия в адрес МО РФ.

Поэтому корабельные оказались в критической ситуации с выполнением своих контрактов на строительство и обслуживание военных кораблей.

В частности, «Восточная верфь» (Владивосток) должна выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд рублей. В частности, на строительство и снабжение двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонт и сервисное обслуживание кораблей и катеров разных типов.

Впрочем, говорится в письме военного представителя МО РФ, оказавшемся в ГУР, становится понятным, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены.

Теперь на корабле проводится увольнение персонала наполовину, а сроки выполнения контрактов сорваны. Конкретно компании готовят к началу процедуры банкротства.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.