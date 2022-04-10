Министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что его страна «готова идти дальше» и ужесточать санкции против РФ.

Об этом он сказал в интервью СNN, пишет «Экономическая правда».

Ле Мэр назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, резней, и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности.

— Относительно Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе, - сказал Бруно Ле Мэр.

Он отметил, что отказ Франции от российской нефти «изменит правила игры», но добавил, что для введения еще более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо «европейское единство».

По словам министра, уже введенные санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и «самыми тяжелыми с момента создания ЕС».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.