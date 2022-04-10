По мнению посла Евросоюза в Украине Матти Маасикаса, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет очень важным мотивационным толчком для Украины в российско-украинской войне.

Об этом он сказал в интервью Postimees, пишет Европейская правда.

Матти Маасикас отметил, что в руководящих органах Евросоюза, и в Киеве сейчас стремятся двигаться по процедуре как можно быстрее, и обратил внимание, что в Еврокомиссии намекнули на готовность помогать с заполнением опросника о вступлении в ЕС — что достаточно исключительная ситуация.

По его словам, Украине следует заполнить его как можно скорее, и в Киеве есть большая политическая воля для этого. Маасикас рассказал, что уже в понедельник будет встреча с премьером Денисом Шмыгалем, на которой обсудят эти вопросы.

— Очевидно, что само только предоставление статуса кандидата даст Украине такую мощную мотивацию в этой войне, что помощь оружием больше не будет необходима, — сказал он.

Матти Маасикас предостерег, что процесс движения к членству все равно не будет простым, потому что расширение никогда не было в ЕС популярной идеей, а кроме того, речь идет о чисто практических требованиях.

— Внутренний рынок и его требования — это львиная доля законодательства ЕС. Нельзя просто взять и принять кого-то. Если соответствия критериям нет – то у всего рынка будут определенные проблемы. Даже я не могу представить, что стране предоставляют статус кандидата и они через год получают членство. Но вы правы — это будет большая мотивация, а также дает четкое понимание, что Украине нужно сделать, — отметил посол.

На вопрос журналистов о том, будет ли мешать движению Украины к членству война с Россией и временно оккупированные территории, он сказал, что не может давать четкие прогнозы в этом вопросе. Матти Маасикас привел пример Кипра, который стал членом ЕС, несмотря на замороженный конфликт и оккупированные территории.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.