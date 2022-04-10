Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook, информируя о текущей оперативной обстановке в Одесской области.

Отмечается, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

— Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники, — информирует командование.

В Херсонской области, согласно сообщению, орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.

Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела за минувшие сутки. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта.

— Обращаем внимание, что силы охраны и обороны региона приняли исчерпывающие меры по противодействию возможным угрозам. А значит, прогулки вдоль побережья, посещение мест прибрежного отдыха сейчас не ко времени и могут быть опасными, — подчеркивается в сообщении.

Людей призывают соблюдать условия действия комендантского часа, объявленного в Одесской области с 21.00 9 апреля до 06.00 11 апреля с целью сохранения обстановки стабильной и контролируемой.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.