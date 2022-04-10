Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.
Об этом сообщило оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook, информируя о текущей оперативной обстановке в Одесской области.
Отмечается, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.
— Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники, — информирует командование.
В Херсонской области, согласно сообщению, орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.
Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела за минувшие сутки. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта.
— Обращаем внимание, что силы охраны и обороны региона приняли исчерпывающие меры по противодействию возможным угрозам. А значит, прогулки вдоль побережья, посещение мест прибрежного отдыха сейчас не ко времени и могут быть опасными, — подчеркивается в сообщении.
Людей призывают соблюдать условия действия комендантского часа, объявленного в Одесской области с 21.00 9 апреля до 06.00 11 апреля с целью сохранения обстановки стабильной и контролируемой.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев.
Об этом сообщило оперативное командование «Юг» на своей странице в Facebook, информируя о текущей оперативной обстановке в Одесской области.
Отмечается, что оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.
— Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники, — информирует командование.
В Херсонской области, согласно сообщению, орки развернули ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали.
Обстановка в Черном море существенных изменений не претерпела за минувшие сутки. Корабельно-катерные группы противника продолжают блокировочную деятельность. Вероятность нанесения ракетного удара остается высокой, не оставляет враг и дерзких планов высадки десанта.
— Обращаем внимание, что силы охраны и обороны региона приняли исчерпывающие меры по противодействию возможным угрозам. А значит, прогулки вдоль побережья, посещение мест прибрежного отдыха сейчас не ко времени и могут быть опасными, — подчеркивается в сообщении.
Людей призывают соблюдать условия действия комендантского часа, объявленного в Одесской области с 21.00 9 апреля до 06.00 11 апреля с целью сохранения обстановки стабильной и контролируемой.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.