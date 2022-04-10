Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным – в частности, Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Об этом пишет Bloomberg, передает ЭП.

— Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, то Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов. Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора - российских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы, сделав ее страной из самыми большими санкциями за считанные дни, — пишет издание.

Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Владимира Путина позволит России долго уходить от дефолта.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services. Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему был после революции в 1917 году.

— Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт, — заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

«Несмотря на то, что западные страны пытаются уменьшить свою зависимость от российских товаров, страна все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. Учитывая эти поступления, правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами», — добавляет Bloomberg.

По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций, и никто не захочет там вести бизнес.

— Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствования даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян, — резюмировал Тим Эш.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.