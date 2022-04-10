Латвийские пограничники за субботу 9 апреля не впустили в страну 152 фур на российских и белорусских номерах в связи с началом действия новых санкций Евросоюза.

Об этом сообщает ERR.

Представитель таможни Андреис Вайварс отметил, что ни одно из транспортных средств не подпадало под исключения из санкций, поэтому всех их не пропустили.

По его словам, первые водители ничего не знали о новых ограничениях, однако в течение дня информация распространилась и после этого поток грузовиков из РФ и Белоруссии резко снизился.

Напомним, на этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

Исключения предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Исключение также составляют товары, движущиеся по территории стран ЕС между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.