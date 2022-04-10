В Курской области россии, расположенной на границе с Украиной, с 11 апреля введут «желтый» уровень террористической опасности.

Об этом говорит губернатор Роман Старовойт, пишет hromadske.

— В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен «желтый» уровень террористической опасности. Это второй уровень из трех по установленной шкале, — написал он.

Губернатор сообщил, что на территории области установят контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, а также усилят патрулирование населенных пунктов. Жителей области просят быть бдительными.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что власти Белгородской области России (также граничащей с Украиной) начали рыть окопы. Там это назвали «земляными работами».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.