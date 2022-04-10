Второй по размерам российский банк ВТБ не сможет влиять на деятельность своей дочерней компании VTB Bank SE, зарегистрированной в Германии.

Такое решение объявил германский банковский регулятор, пишет ЭП.

Теперь российский банк лишен «использования права голоса» в принятии решений руководства VTB Bank SE, а ее руководство теперь имеет запрет на «соблюдение директив» из РФ.

Тем самым, уверен регулятор, российский ВТБ полностью лишен контроля за работой «дочки». Одновременно там уточняют, что запрет на перечисление средств «субъектам группы ВТБ» действует уже «несколько недель».

На таких условиях регулятор не стал принимать решения о запрете на работу VTB Bank SE.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.