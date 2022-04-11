Сербия получила от Китая современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22. Транспортировку военной техники осуществили Военно-воздушные силы КНР.

Об этом сообщает The Associated Press.

В субботу, 9 апреля, китайские транспортные самолеты Y-20 приземлились в аэропорту «Никола Тесла». Они якобы привезли в Сербию комплексы HQ-22.

Сербское правительство оформило соглашение о покупке новых систем ПВО еще в 2019 году. С этого времени западные страны несколько раз призывали Сербию отказаться от договора, поскольку евроинтеграционные планы должны сочетаться с совместимостью типов вооружения.

Однако, Сербия так этого и не сделала. Президент Александр Вучич пообещал показать новинки сербского войска 12-13 апреля.

ВВС Китая организовали доставку показательно. Шесть транспортных самолетов пролетели скоплением, в том числе над двумя странами-членами НАТО – Турцией и Болгарией. По мнению экспертов, это связано с демонстрацией силы и влияния Пекина.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.