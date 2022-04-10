В результате введенных санкций странами запада российская экономика, вероятно, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.

— Если посмотреть на независимые прогнозы по поводу российской экономики, то, вероятно, в этом году она упадет примерно на 10-15% и перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на них оказываем, — сказал он.

Джейк Салливан также добавил, что в настоящее время экономику РФ искусственно поддерживают местные банки.

— Банкам российское правительство не разрешает продавать доллары клиентам. Таким образом, они защищают рубль. Но это огромные экономические затраты для российской экономики. Мы продолжим сжимать российскую экономику, чтобы Россия и Кремль почувствовали боль от того, что они сделали в Украине, — отметил он.ал принимать решения о запрете на работу VTB Bank SE.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.