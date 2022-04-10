Канцлер Австрии Карл Нехаммер собирается в понедельник 11 апреля посетить Россию.

Как сообщает Европейская правда, первой о московском визите канцлера написала, ссылаясь на свои данные, Kronen Zeitung. Впоследствии визит подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как отмечается, целью визита названа попытка «наведения мостов». По данным источников, Нехаммер надеется «попробовать все, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к миру» — он считает, что для этого нужны не только телефонные звонки, но и личные встречи.

Как отмечается, этот визит был заранее обсужден с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стоит отметить, что только 9 апреля канцлер Нехаммер был в Киеве , где встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Бучу и увидел следы российских преступлений.

В ходе украинского визита Нехаммер заявил о готовности поддержать новые санкции против РФ, однако выступил против запрета на импорт российского газа.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.