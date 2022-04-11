Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня провели переговоры по телефону. В ходе беседы турецкий лидер заявил о готовности увеличить поставки Вене природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Эрдоган во время разговора заявил об ожиданиях восстановления сложившихся механизмов отношений между Турцией и ЕС. Турецкий лидер отметил необходимость прогресса в либерализации визового режима и начала переговоров по обновлению таможенных правил.

Президент Турции также заявил о готовности увеличить поставки газа в Австрию. По его словам, речь идет о месторождениях в Каспийском и Восточно-Средиземноморских бассейнах.

Реджеп Эрдоган отметил, что Турция может расширить сотрудничество с Австрией, которая может стать распределительным центром газа в Европе.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.