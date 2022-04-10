Бывший ветеран 22-го королевского полка Канады Уолли вновь вышел на связь после длительного перерыва, когда он участвовал в тяжелых боях за пригороды Киева.

Об этом он рассказал швейцарской газете «Нойе цюрхер цайтунг».

Сейчас Уолли около 40 лет, свое реальное имя он не афиширует, однако ведет блог на военную тему «La Torche et l'Épée». Украинские СМИ утверждают, что он ликвидирует от 40 до 60 россиян в день, однако сам он таким хвастаться не приучен. Все последнее время он участвовал в освобождении Ирпеня и видел зверства россиян в Буче.

— На самом деле сейчас довольно скучно. Хороший знак на войне, — говорит он о спокойствии, установившемся в Киевской области.

По его словам, он уже привык к звукам войны и теперь засыпает спокойно даже после тяжелейших боев.

— Мне нравится сравнивать себя с хирургом: он оперирует, занимается вопросами жизни и смерти и до сих пор за обедом сообщает о сериале, который смотрит. Давление на фронте огромно. Нагрузка буквально давит тебя. Многие вернулись в слезах, — отмечает Уолли.

Канадец добавляет, что убивая россиян, он попросту выполняет свою работу по защите украинцев.

— Современная война означает, что вы нажимаете кнопку, и люди умирают. Для снайпера это более личное, потому что вы смотрите на смерть прямо через объектив. Но, в конце концов, я просто жму на курок, — заключает стрелок.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.