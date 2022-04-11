К годовщине Смоленской трагедии Польша собрала и системазировала неопровержимые доказательства того, что к крушению самолета с президентом Лехом Качиньским напрямую причастны российские спецслужбы.

Об этом заявил президент правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

Брат погибшего Леха выступил перед Президентским дворцом, пообещав, что Варшава предоставит доказательства преступления России в очень короткие сроки.

— Сегодня у нас наконец есть ответ на вопрос, была ли Смоленская катастрофа всего лишь катастрофой. Это было нападение, — подчеркнул Ярослав Качиньский 10 апреля.

Политик акцентировал, что польская сторона обладает комплексными доказательствами того, что гибель 96 пассажиров президентского Туполева под Смоленском в 2010 году не была случайностью.

— Сегодня не только отчет комиссии Антония Мацеревича, не только выводы прокуратуры, не только здравый смысл указывают на то, что должны были иметь место экстраординарные события: планировалось нападение, — подтвердил позицию партии «Право и Справедливость» ее вице-премьер Яцек Сасин.

Брат Леха добавил, что напав на Украину, Россия только подтвердила, что не изменилась, а осталось такой же преступной, как и Советский Союз.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.