В российской ФСБ прошли «чистки» среди сотрудников, которые занимались так называемой украинской линией.

Об этом в эфире телеканала «Популярная политика» рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По словам Христо Грозева, подтвердилась информация о том, что бывшего руководителя пятой службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО. Журналист отметил, что пытались дозвониться Сергею Беседе, но его телефон отключен уже две недели.

— Он же не был одним. Больше 150 офицеров ФСБ, которые занимались украинской линией. Могу сказать, что значительная часть из них если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Так что чистка точно прошла, – рассказал Христо Грозев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.