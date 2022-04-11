Власти Турции планируют создать новую авиакомпанию для чартерной перевозки на курорты российских туристах в условиях санкций.
Об этом пишет местная газета Sabah, передает Интерфакс-Украина.
Создание авиакомпании планируется в рамках утвержденной властями страны трехэтапной «дорожной карты» по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций.
— Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании, — отмечает издание.
Как пишет Sabah, новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. Благодаря новой авиакомпании планируют привлечь дополнительно миллион туристов.
Также авиакомпания Turkish Airlines договорилась с российскими туроператорами о предоставлении им на рейсах блоков мест.
— По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 миллионов путешественников из России, — пишет Sabah.
Также в рамках указанной дорожной карты власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму 300 милилонов долларов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны в Украине.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Власти Турции планируют создать новую авиакомпанию для чартерной перевозки на курорты российских туристах в условиях санкций.
Об этом пишет местная газета Sabah, передает Интерфакс-Украина.
Создание авиакомпании планируется в рамках утвержденной властями страны трехэтапной «дорожной карты» по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций.
— Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании, — отмечает издание.
Как пишет Sabah, новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. Благодаря новой авиакомпании планируют привлечь дополнительно миллион туристов.
Также авиакомпания Turkish Airlines договорилась с российскими туроператорами о предоставлении им на рейсах блоков мест.
— По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 миллионов путешественников из России, — пишет Sabah.
Также в рамках указанной дорожной карты власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму 300 милилонов долларов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны в Украине.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.