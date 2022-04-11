Власти Турции планируют создать новую авиакомпанию для чартерной перевозки на курорты российских туристах в условиях санкций.

Об этом пишет местная газета Sabah, передает Интерфакс-Украина.

Создание авиакомпании планируется в рамках утвержденной властями страны трехэтапной «дорожной карты» по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций.

— Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании, — отмечает издание.

Как пишет Sabah, новая авиакомпания будет базироваться в аэропорту города Анталья. Самолеты будут выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. Благодаря новой авиакомпании планируют привлечь дополнительно миллион туристов.

Также авиакомпания Turkish Airlines договорилась с российскими туроператорами о предоставлении им на рейсах блоков мест.

— По мнению властей, с учетом рейсов Pegasus Airlines, некоторых российских авиакомпаний и блоков мест в Турцию удастся привлечь не менее 2 миллионов путешественников из России, — пишет Sabah.

Также в рамках указанной дорожной карты власти обсуждают выдачу кредита на общую сумму 300 милилонов долларов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel для поддержки бизнеса в условиях войны в Украине.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.